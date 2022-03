Spugna: “C’è rammarico per il risultato, ma non posso dire nulla alle ragazze”

La Roma femminile trova il pareggio contro il Milan al Tre Fontane grazie al gol di Andressa

“Non so quante conclusioni ci sono state, comunque tante. Usciamo da un match con tante occasioni, un po’ di rammarico c’è, ma non posso dire nulla alle ragazze. Hanno fatto una grandissima gara. Quando passi oltre 90 minuti attaccando, contro una squadra forte, che si gioca la Champions come noi. È l’ennesima grande gara, peccato, potevamo ottenere qualcosa in più, ma cercheremo di migliorare sotto questo aspetto”.