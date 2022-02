Spugna: “Bella partita, abbiamo segnato 5 gol ma potevamo farne di pù”

Le parole del tecnico: "La squadra sta crescendo. Oggi mi sento di fare i complimenti a tutte, anche a quelle che sono entrate dalla panchina"

Al termine della partita vinta largamente dalla Roma sul Pomigliano, l'allenatore Spugna ha commentato così il match: "I tre punti sono molto importanti per la classifica perché ci permettono di arrivare bene alla sfida con l’Inter, poi sappiamo che il calendario è difficilissimo. Però è stata una bella vittoria, qualcosa abbiamo rischiato, l’avevamo messo in preventivo perché era una formazione messa in campo con parecchie giocatrici offensive". L'allenatore ha poi continuato complimentandosi con le sue ragazze: "Abbiamo fatto buone giocate, 5 gol e potevamo farne anche qualcuno in più, penso che la gente si sia divertita. La squadra sta crescendo. Oggi mi sento di fare i complimenti a tutte, anche a quelle che sono entrate dalla panchina, perché anche a partita in corsa si può fare la differenza. Haavi si è ambientata molto bene, penso proprio che Roma le piaccia. Oggi ha fatto una doppietta, è una giocatrice brava che abbiamo seguito e voluto".