“Sport: capitale di tutti”, l’iniziativa di Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900

Dalle 15 alle 19, presso il giardino intitolato a Vincenzo Paparelli ragazze e ragazzi, normodotati o con disabilità fisica o cognitiva, si cimenteranno in attività educative, artistiche e sportive sotto la guida di istruttori

In occasione dell’evento verrà lanciato il ripristino dei Murales dedicati ai tre tifosi di Lazio e Roma, tragicamente scomparsi: Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi, Gabriele Sandri. L’evento è promosso grazie al supporto e alla collaborazione della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute. L'iniziativa si svolgerà nella cornice della Settimana europea dello Sport (23-30 settembre 2021) e alla vigilia del derby Lazio-Roma. La Settimana Europea dello Sport rilancia – soprattutto in una fase di ripresa delle attività dopo un anno e mezzo circa in cui le misure restrittive adottate a seguito della pandemia da covid-19 hanno portato alla chiusura degli spazi vitali per praticarlo – il concetto di multidimensionalità dello Sport: strumento essenziale per promuovere stili di vita sani, accrescere la resilienza, creare un legame intergenerazionale e comunitario, sperimentare la gioia e anche le delusioni, essenziali come scuola di vita.