Spinazzola: “Posso ancora migliorare tanto. Ora testa all’Atalanta”

Le parole dell'esterno giallorosso: "Si gioca ogni tre giorni c’è sempre un'opportunità per rifarsi. Ora dobbiamo riposarci e pensare a domenica"

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di SportItalia dopo la partita contro l'Helsinki. Queste le sue parole:

Cosa vi siete detti nello spogliatoio in questi giorni difficili?“Niente, ci vuole equilibrio in tutto, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Si gioca ogni tre giorni c’è sempre un'opportunità per rifarsi”.

Ti aspetti di giocare con l’Atalanta? Ti aspetti la convocazione di Mancini? “Decideranno i mister. L’Atalanta sta bene e lavora tutta la settimana e so come lavorano. Ora dobbiamo riposarci e pensare all’Atalanta. Ovvio che ci tengo alla convocazione in Nazionale”.

La Juventus sta prendendo di solidità, l’Inter lo stesso. Sentite di poter lottare per qualcosa in più di un piazzamento in Champions League?“Il campionato è lunghissimo e quest'anno ce ne saranno due: uno prima e uno dopo il Mondiale. L’importante è essere equilibrati in tutto. Dobbiamo fare un passo alla volta, ora c’è l’Atalanta e poi la sosta”.

Quanto è importante dare continuità a questa striscia di vittorie?“Importantissimo. Se vinciamo con l’Atalanta andiamo molto in alto e dopo ci sarà la sosta dove ci rimetteremo a posto fisicamente. Un passo alla volta, ora c’è l’Atalanta poi vedremo”

Quanto abbiamo visto del vero Spinazzola?“So che posso migliorare molto. Sono stato fermo per tanto e ora sto mettendo minuti nelle gambe, questo è l'importante”.

Difesa a tre o a quattro, come ti trovi meglio?“Indifferente, dipende dall’avversario”.

Oggi sei tornato a fare l’attaccante? “Si per 25 minuti. È stato tranquillo ma meglio terzino, sono più a mio agio”.