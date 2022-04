Spinazzola riabbraccia l’Olimpico: torna in panchina 282 giorni dall’ultima volta

L'esterno giallorosso rivede il campo dopo l'infortunio al tendine d'Achille del 2 luglio contro il Belgio

Al di là di quello che succederà oggi per la Roma contro la Salernitana, il 10 aprile sarà una data da ricordare soprattutto per Leonardo Spinazzola. L'esterno giallorosso finisce il suo calvario lungo 282 giorni, da quel 2 luglio 2021, nella partita dell'Italia ai quarti di finale agli Europei contro il Belgio, e torna tra i convocati. L'infortunio al tendine d'Achille che lo ha costretto fuori dal campo per tanti mesi fra un po' sarà solo un brutto ricordo, soprattutto se ad accoglierlo oggi all'Olimpico ci saranno 65mila persone che non vedono l'ora di rivederlo sul rettangolo verde. E anche la società sui social fa vedere il momento in cui Spina torna negli spogliatoi.