Spinazzola: “Per vincere dobbiamo ripetere la partita con il Sassuolo”

Esordio da titolare per Leonardo Spinazzola. L’ex Juve gioca al posto di Florenzi nella linea a quattro di Fonseca. Prima del fischio d’inizio ha parlato ai cronisti.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Esordio in Europa League per te.

Si, è la mia prima in Europa League ed è importante vincere. Bisogna fare la stessa prestazione di Sassuolo con la stessa intensità. È una partita difficile perché loro hanno giocatori esperti.

Un avversario da non sottovalutare.

Assolutamente. Se non leggi la loro formazione puoi pensare sia facile, poi ti accorgi che ci sono giocatori di alto livello e quindi devi stare attentissimo.

Si inizia un intenso ciclo di partite.

Questo mese è importante per il continuo della stagione. Fare bene ti dà una grande spinta, con una grande autostima per i tuoi mezzi.