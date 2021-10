Spinazzola, ok l’esito del controllo al tendine d’Achille

Il terzino della Roma ha superato le visite del professore Lempainen e potrebbe essere a disposizione tra un mese

Il rientro di Lonardo Spinazzola è sempre più vicino. Oggi c'è stata la visita del professor Lempainen, il chirurgo che l'ha operato la scorsa estate nella clinica di Turku. Come riporta l'Ansa, è stato un controllo di routine ma in realtà fissato da tempo. L'esito del controllo al tendine d'Achille è stato positivo e Mourinho potrebbe tornare ad avere a disposizione il suo terzino sinistro tra la fine di novembre e i primi di dicembre. L'auspicio dello Special One e dei tifosi romanisti, è di vederlo in gruppo il prima possibile. Potrebbe essere lui il vero acquisto per l'anno che verrà. Era il 2 luglio scorso, quando con la Nazionale, Spinazzola uscì con le lacrime agli occhi al minuto 79 del match contro il Belgio, valevole per l'accesso alla semifinale dell'Europeo. Dopo le lacrime la gioia in stampelle per la vittoria della coppa. 5 lunghissimi mesi di stop. Adesso punta a riprendersi la sua corsia.