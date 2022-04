Spinazzola felice: “Mi è mancato tutto ciò. Grazie a tutti!”

L'esterno giallorosso esprime gioia anche sui social per il suo ritorno tra i convocati dopo il suo calvario lungo 282 giorni

"Mi è mancato tutto ciò. Grazie a tutti!" ha scritto Leonardo Spinazzola in un post su Instagram. L'esterno giallorosso esprime gioia anche sui social per il suo ritorno tra i convocati dopo il suo calvario lungo 282 giorni, da quel 2 luglio 2021, nella partita dell'Italia ai quarti di finale agli Europei contro il Belgio. Oggi i 64mila presenti sugli spalti dell'Olimpico gli hanno attribuito appalusi e cori per un caloroso bentornato.