Spinazzola è tornato a Roma: “Tutto bene ma adesso andiamo con calma”

Il terzino è rientrato dalla trasferta in Finlandia dove si è sottoposto ad alcuni test medici per controllare il recupero fisico dall'infortunio al tendine d'Achille

“È andato tutto bene. Sono molto contento. Se rientro prima della fine della stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo - ha detto ai cronisti Leonardo Spinazzola al rientro a Roma dopo il viaggio in Finlandia dove si è sottoposto ad alcuni i test atletici e il controllo al tendine d'Achillle -. Per adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma. Ringraziamenti? A tutti loro, a chi mi è stato vicino ma ancora non è finita. Volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro".