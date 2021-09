Spinazzola: “A fine novembre torno in gruppo. A scuola mi prendevano in giro”

Il terzino azzurro e della Roma ospite di 'Ti Sento' fissa la prossima tappa: "Non vuol dire che giocherò subito, ma è una mia scaletta mentale"

Questa sera Leonardo Spinazzola sarà ospite di 'Ti Sento', il programma condotto da Pierluigi Diaco e in onda su Rai 1. Intanto sono spuntate alcune anticipazioni delle parole del terzino della Roma e della Nazionale: "L'infortunio non me lo sarei mai aspettato, anche perché stavo da 'dio', volavo: mi sentivo volare in campo. A fine novembre torno in gruppo, poi questo non significa giocare ma respirare la squadra. È già una grande cosa, una cosa mia, è una scaletta mentale, per l’equilibrio. Mi auguro accada, perché vorrebbe dire che va tutto alla grande, che corro, prendo la palla e scatto".