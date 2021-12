Spezia, Maggiore: “Con la Roma vogliamo fare punti, ne abbiamo bisogno”

Il centrocampista dei liguri: "Per noi è una partita importante, l'anno scorso arrivò una brutta sconfitta all'ultimo"

Domani sera la Roma si giocherà il primo posto nel girone di Conference League in casa del CSKA Sofia, poi lunedì sera toccherà allo Spezia arrivare all'Olimpico. Reduce dal pareggio subito in rimonta col Sassuolo, il capitano dei liguri bianconeri Giulio Maggiore ha parlato a margine della presentazione dello sponsor 'La Mia Liguria': "È una grandissima soddisfazione, da spezzino, indossare la fascia da capitano. Andavo a vedere lo Spezia in curva da piccolino, e adesso ci gioco con la fascia in Serie A. È una cosa bellissima, e oggi siamo qui per rappresentare la Liguria: per me è un onore, cercherò di trasmettere i nostri valori e le nostre bellezze anche ai miei compagni". Sulla partita con la Roma: "Prepariamo la gara come tutte le altre. Per noi è una partita importante, abbiamo bisogno di punti, come loro. L'anno scorso arrivò una brutta sconfitta, all'ultimo: vogliamo fare una grande gara e cercare di portare a casa punti".