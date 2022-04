Special Samp, Giampaolo: “Roma in crescita, dovremo essere super”

Le parole dell'allenatore: "Mourinho è un totem. Ma questa partita è troppo importante per il nostro presente e futuro e va al di là della sfida tra i due allenatori"

E' una sfida speciale quella contro la Roma allenata dallo Special One come riportato da Il Secolo XIX. "Mourinho è un totem. La sua squadra sta migliorando settimana dopo settimana. Ma questa partita è troppo importante per il nostro presente e futuro e va al di là della sfida tra i due allenatori" ha detto Giampaolo in conferenza. Indisponibili Conti, Giovinco e Darmsgaard. Ballottaggio Yoshida-Ferrari e Quaglairella-Sabiri-Sensi (non al meglio) in tre per due maglie. Ekdal al massimo in panca. Play Rincon o Vieira: "Con caratteristiche diverse, anche sensi lo può fare. Ma è difficile che lo uitilizzi così alla Samp, per la coformazione del centrocampo e per le caratteristiche generali dell'assetto di squadra" ha spiegato l'allenatore blucerchiato.