Spalletti sugli scontri in A1: “Chi ha voglia di picchiarsi deve stare a casa”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Juventus. L'ex tecnico della Roma ha commentato gli scontri di domenica tra ultras romanisti e napoletani. Queste le sue parole: “Devono stare fuori quelli che hanno voglia di picchiarsi anziché di vedere lo spettacolo. Questa roba qui non si può vedere, devono starsene a casa e se non ci stanno deve essere imposta”.