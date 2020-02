Spalletti promuove Fonseca: “È un grande allenatore, ha il bel calcio nel dna ma ha saputo adattarsi”

Luciano Spalletti è uno degli allenatori più controversi e al tempo stesso importanti della storia della Roma. Nella serata di ieri, il tecnico di Certaldo è tornato a parlare anche dei giallorossi, dalla cessione di Florenzi a un possibile ritorno. Non solo, perché Spalletti ha parlato anche di Paulo Fonseca: “La Roma ha un grande allenatore come Fonseca, che ha nel dna il bel calcio e il bel gioco, conosce la strategia per trasferire entusiasmo a un ambiente importante come quello di Roma – ha detto a ‘Sportitalia’ -, dove hanno visto campioni, hanno visto calcio e realtà importanti. E questo allenatore gliele può far rivivere. Ha dimostrato intelligenza, oltre che mantenere il suo calcio ha saputo adattarsi a un campionato difficile come il nostro”.