Spalletti continua il tour per la Nazionale: anche Trigoria tra le prossime tappe

Luciano Spalletti prosegue il suo tour nei centri sportivi dei vari club di Serie A. L'intenzione del neo ct della Nazionale come da lui stesso annunciato al termine di Italia-Ucraina è quella di avere un dialogo con allenatori e giocatori dei club, tale da costruire un rapporto di collaborazione. Dopo aver fatto tappa alla Continassa dalla Juventus e a Zingonia dall'Atalanta, il prossimo step, come riporta La Gazzetta dello Sport, è un ritorno in quella che è stata casa tua per tanto tempo, Trigoria. A ben 6 anni dall'ultima volta Luciano Spallettifarà visita alla Roma di Mourinho, lì dove nel 2005 decollava la sua carriera. Il trasferimento in Russia allo Zenit nel 2009 e poi un ritorno ai giallorossi nell'annata 2016-2017, quella segnata dalla clamorosa rottura con Francesco Totti. Adesso, solo una visita, in un'altra veste, per discutere con lo Special One di alcuni cambiamenti, uno su tutti la possibilità di avere un nucleo di 8-10 giocatori convocati ma non in ritiro, ovvero dei calciatori a disposizione ma che verrebbero convocati solo per necessità, senza essere tolti agli allenatori per 10 giorni.