Spal, per la panchina del prossimo anno il sogno si chiama De Rossi

L'ex capitano giallorosso è uno egli obiettivi per la panchina del club ferrarese della prossima stagione

La Spal sogna il colpaccio in panchina. Come riportato da SportItalia, il sogno del presidente Tacopina per la panchina ferrarese del prossimo anno sarebbe Daniele De Rossi. I due si sono conosciuti durante l'esperienza dell'italo americano nella dirigenza giallorossa avvenuta tra il 2011 e il 2014. L'ex capitano giallorosso fa parte da ormai qualche anno dello staff di Roberto Mancini nella Nazionale italiana e potrebbe essere arrivato per lui il momento di un'esperienza diretta su una panchina prestigiosa come quella della Spal. Il contratto valido per un'altra stagione per Venturato, attuale tecnico della squadra di Ferrara, non sarebbe un ostacolo per la trattativa.