Spal, Nainggolan: “A De Rossi piace il gioco di Spalletti. Voglio aiutarlo sul campo”

Radja Nainggolan questo pomeriggio è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore della Spal. A Ferrara ritrova De Rossi, suo grande amico ed ex compagno ai tempi di Roma: "Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla SPAL a dargli una mano. Mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa rispetto alle altre offerte". Queste le prime parole del centrocampista belga che poi prosegue parlando anche dei modelli del suo neo tecnico: "Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e ho detto perchè no? A lui piace fare il gioco di Spalletti. Lo ritrovo un po' ingrassato ma come sempre: da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa in un altro modo. Nella sua prima esperienza lo vorrei aiutare in campo". Nainggolan ha poi concluso parlando della sua forma fisica: "Sono nato pronto, decide il mister quando gioco ma i risultati devono arrivare e io voglio guardare i playoff che sono a -9. Io metto paura? Posso non piacere, ho il mio carattere ma non sono mai stato uno spacca spogliatoio".