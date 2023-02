Spal, De Rossi: “Con Spalletti rapporto padre-figlio. Nainggolan il migliore in rosa”

Domani la Spal riceverà il Bari allo stadio Paolo Mazza per il match della 23esima giornata di Serie B. Quest'oggi Daniele De Rossi, nella consueta conferenza stampa di vigilia, ha parlato anche del neo arrivato, Radja Nainggolan: "Sta bene, è in buona forma e come tutti gli altri è a disposizione e può giocare". Queste le prime parle dell'ex bandiera giallorossa che poi prosegue: "Radja è il giocatore più forte di tutti quelli che abbiamo, ha carriera alle spalle ma anche tanti stimoli. Ha fatto tanti errori, e se non li avesse commessi dopo l'Inter avrebbe fatto ben altra carriera. Lui mi darà una mano, e io la darò a lui perché ha ancora una carriera davanti, magari andiamo in A insieme". De Rossi ha poi continuato parlando dell'accoglienza ricevuta dal centrocampista belga: "Lo spogliatoio lo ha accolto bene, perché i giocatori alle volte si dipingono per delle cavolate commesse, non rendendosi conto quando è diverso essere un professionista serio dall'essere una merda nello spogliatoio: lui ha un cuore grande così, non ha mai spaccato uno spogliatoio, e nessuno ne parlerà mai in modo negativo". L'ex numero 16 ha poi concluso parlando del suo rapporto con Spalletti: "Le simbiosi si creano nei rapporti stretti, come quello tra me e Spalletti, che mi ha segnato, mi ha marchiato. Inconsciamente lo scimmiotto anche, con risultati goffi e no come i suoi, lui è forte tanto e io devo crescere, ma è un allenatore al quale mi ispiro perché con lui ho passato tanto tempo, e tempo felice. Abbiamo quasi un rapporto padre-figlio, il dire che abbiamo avuto problemi a Roma è una follia giornalistica".