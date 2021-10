Spagna-Francia, Veretout parte dalla panchina nella finale di Nations League

Il centrocampista della Roma spera di trovare più spazio rispetto alla semifinale con il Belgio

Dopo l'Italia di Pellegrini e Cristante, scesa in campo nel pomeriggio, stasera tocca alla Francia di Jordan Veretout provare a conquistare la seconda Nations League della storia. Davanti ci sarà la Spagna, giustiziera degli Azzurri in semifinale. A 'San Siro' la supersfida: il ct dei 'Bleus' ha scelto di partire con Pogba e Tchouameni dal primo minuto, con Veretout in panchina. Il centrocampista della Roma ha giocato solo pochi secondi nella vittoria in rimonta col Belgio, stasera spera di trovare più spazio e ovviamente alzare il trofeo.