Sorteggio quarti Conference League: data e possibili avversarie della Roma

Venerdì a Nyon si decideranno gli accoppiamenti per i quarti di finale di Conference League

Redazione

Questa sera alle 21, la Roma affronterà il Vitesse per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La vittoria per 1-0 in Olanda, ottenuta con grande difficoltà, mette i giallorossi nelle condizioni di poter avere due risultati su tre a disposizione. Basterà un pareggio per staccare il pass per il prossimo turno della competizione. La partita arriva in una settimana molto particolare per il mondo giallorosso perché domenica alle 18, andrà in scena il derby contro la Lazio, una partita che sposta tutta l'attenzione della città, ma Mourinho mantiene tutti con i piedi per terra e concentrati sulla partita di domani: "Sappiamo che possiamo passare il turno anche con un pari, ma io voglio solo vincere. Non penso al derby, l'unica partita che conta adesso è quella di domani, se perdiamo siamo fuori".

Sorteggio quarti Conference League: data, orario e dove vederlo

Il sorteggio dei quarti di finale è in programma per le 15 di venerdì 18 marzo. Si svolgerà nella consueta location di Nyon in seguito agli accoppiamenti della Champions e dell'Europa League. In questo sorteggio, si decideranno anche gli abbinamenti per le semifinale in una sorta di tabellone. Sarà possibile vedere il sorteggio in diretta tv su DAZN , ma anche su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Go, ma anche in streaming su NOW, naturalmente per gli abbonati. Un'ulteriore alternativa per seguirlo è costituito dal sito dell'UEFA.

Quali sono le possibili avversarie della Roma nei quarti di Conference League

Le possibili avversarie usciranno dai risultati finali delle partite di ritorno degli ottavi. Saranno ovviamente presenti otto squadre divise nelle rispettive urne. Nel sorteggio non sono presenti teste di serie e sono consentiti gli accoppiamenti tra squadre della stessa nazione. Verrà inoltre stabilito il tabellone anche per le semifinali e perciò dal sorteggio di venerdì 18, le squadre verranno a conoscenza sia dell'avversaria nei quarti di finale che della possibile avversaria in semifinale.

Basilea/Marsiglia, Rennes/Leicester, Copenhagen/PSV, AZ/Bodo Glimt, Gent/PAOK, LASK/Slavia Praga, Feyenoord/Partizan