Sorteggio Europa League, dove vederlo in tv e streaming. Roma in prima fascia

Alle ore 13:00 avrà inizio la composizione della fase a gironi. I giallorossi sono in testa di serie insieme ad Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax e Rangers

Anche quest'anno la Roma è pronta ad affrontare una nuova stagione di Europa League. Dopo la finale dello scorso maggio persa contro il Siviglia, quest'anno i giallorossi dovranno lavorare sodo per riscattarsi e cercare di ottenere l'ambito trofeo europeo. Oggi alle ore 13:00 avrà luogo il sorteggio della fase a gironi che darà inizio al lungo percorso verso il sogno della finale di Dublino. Ieri sera si sono chiusi i play-off offrendo dunque la lista completa delle 32 squadre partecipanti che saranno suddivise in 4 fasce. La Roma, insieme all'altra squadra italiana in gara l'Atalanta, partiranno in prima fascia anche con Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax e Rangers. La rima gara in programma il 21 settembre, l’ultima il 14 dicembre.

Ecco la composizione completa delle fasce in attesa dei sorteggi:

PRIMA FASCIA: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

TERZA FASCIA: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

QUARTA FASCIA: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken

Europa League, quando vedere il sorteggio in tv e streaming — Il via al sorteggio ci sarà oggi alle ore 13 e Forzaroma.info vi terrà aggiornati costantemente sullo svolgersi della composizione dei gironi tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) e direttamente sul sito. Sarà inoltre possibile seguire i sorteggi sui canali Sky, nello specifico su SkySport24 (canale 200), con il collegamento in studio che partirà alle 12:45. Il sorteggio sarà poi visibile in diretta streaming su SkyGo, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook o scaricando l'app. Un'altra opzione è rappresentata da NowTv, servizio si streaming live e on demand della tv satellitare, che offre l'opportunità di guardare i canali sportivi Sky. L'ultima alternativa è quella di seguire il sorteggio sul sito ufficiale dell'UEFA.

