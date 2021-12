Sorteggio Champions League: l’Inter pesca il Liverpool, la Juve il Villarreal

Sorteggiati definitivamente gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League. Fortunata la Juventus, molto meno l'Inter

Dopo il caos nel sorteggio precedente, finalmente si scoprono gli accoppiamenti definitivi per gli ottavi di Champions League. Sorriso dolce e amaro per la Juventus che pesca il Villarreal, avversario sulla carta alla portata ma che ha dimostrato di essere altamente insidioso dopo la vittoria a Bergamo con l'Atalanta. Sfortunata invece l'Inter di Simone Inzaghi che dovrà affrontare il Liverpool, una delle pretendenti alla vittoria finale. Sfida sicuramente più ostica rispetto al sorteggio precedente per i nerazzurri che avevano pescato l'Ajax. Allegri invece riesce ancora ad evitare una big.