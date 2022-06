Sorpresa! Paulo Sergio incontra Totti all’aeroporto di Francoforte

"Carramba, che sorpresa!". La foto postata sui social da Paulo Sergio, attaccante ex Roma, in Italia dal 1997 al 1999, autore con la maglia giallorossa di 26 gol in 78 presenze, sembra urlare proprio quello. Sorridente e felice, il brasiliano, infatti, ha incontrato all'aeroporto di Francoforte Francesco Totti e non ha resistito a scattarsi un selfie con lui e poi metterlo ovunque, taggando, tra le altre cose, anche la Roma e il fan club brasiliano. Tra gli hashtag, invece, si legge anche Conference League, in voga o meno tra i trend topic, pare che anche il campione del mondo del '94 abbia gioito per la coppa portata a casa dagli uomini di José Mourinho.