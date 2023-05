Solskjær: “Consigliai Haaland al Manchester di Mourinho, ma dissero no”

È facile dire che ora Erling Haaland sia tra i giocatori più forti al mondo. Provate però a dimostrando quando, nel 2017, era un perfetto sconosciuto. Uno che di talento ne sa qualcosa, però, se ne era accorto sin da subito. Si tratta di Ole Solskjaer, ex stella del Manchester United, che ha svelato un clamoroso retroscena di mercato. Secondo quanto dichiarato dall'allenatore norvegese al "The Sun", era stato lui il primo a mettere gli occhi sul talento ora in forza all'altra squadra di Manchester: "Ho chiamato il Manchester United sei mesi prima che mi chiamassero e prima che Erling esplodesse. Ero al Molde. Gli ho detto di avere visto questo attaccante ma loro non mi hanno ascoltato". In quella stagione, sulla panchina dello United c'era proprio José Mourinho e chissà come sarebbe potuta andare a finire tra i due. Anche le cifre erano tutt'altro che proibitive: "Quattro milioni, ho chiesto. Ma non l'hanno mai firmato. Quattro milioni!". A giudicare dal prezzo attuale di Haaland si sarebbe trattato di un autentico colpaccio.