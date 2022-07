Solbakken: “Ci sono tanti club interessati a me, la Roma è uno di questi”

L'ala norvegese: "Se ho finito la mia avventura con il Bodo? Il primo gennaio avrò finito, per ora sono un giocatore del Glimt"

Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt, ha parlato ai microfoni di VG circa il suo futuro, con la Roma che è uno dei club più interessati all'ala norvegese insieme al Napoli. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni: "Futuro?Ci sono tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro. Se ho finito la mia avventura con il Bodo? Il primo gennaio avrò finito, per ora sono un giocatore del Glimt".