Smalling protagonista del nuovo format del club: “Serie A sottovalutata”

I tatuaggi. Direi sopravvalutati. Forse perché non ne ho e non ho in programma di farli. Ne ho visti di belli, ma anche di brutti. Quindi, deve essere quello giusto". Serie A. "Sottovalutata. Prima di venire qui guardavo delle partite, ma non tutte le settimane perché in Inghilterra non era tanto pubblicizzata. Mentre adesso in Inghilterra vengono trasmesse tutte le partite. La Serie A sta crescendo in maniera costante". I procuratori. "(ride, ndr) Sopravvalutati. Anche se il mio agente guarderà questo video. In fin dei conti fanno il loro lavoro, ma alla fine sono i giocatori a decidere se cambiare squadra. Sono necessari ma il loro ruolo non è così fondamentale come potrebbe sembrare". Tè. "Direi sopravvalutato, anche se sono inglese. Mia mamma beve tantissimo tè, ma io non sono un grande appassionato. Per me è sopravvalutato". Le partite serali. "Penso siano sottovalutate. Se hai la possibilità di giocare con i riflettori accesi oppure di giorno non avrei dubbi, le partite notturne hanno un'atmosfera unica. L'atmosfera, i tifosi...trasmettono delle sensazioni uniche.