Smalling: “Ora il livello si alza ancora. Tutti possiamo puntare alla finale”

Il centrale inglese non fa distinzioni: "Vedremo domani il sorteggio, ma in ogni caso sarà una grande partita"

La Roma passa ai quarti di Europa League grazie allo 0-0 di San Sebastian, arrivato anche e soprattutto per merito della prestazione difensiva dei giallorossi, con Ibanez e il solito Smalling sugli scudi. Il centrale inglese ha parlato a 'Sky Sport' anche in vista del sorteggio di domani: "Siamo ai quarti e tutte le squadre ora possono ambire alla finale. Il calibro della competizione continua ad alzarsi, vedremo come andrà il sorteggio con grande interese. Qualsiasi partita sarà una grande partita, per andare in semifinale sarà difficile come stasera".