Smalling e Wijnaldum in dubbio per l’Atalanta. Mourinho contro Slot: “Porta rispetto”

Verso Atalanta-Roma: le condizioni di Wijnaldum e Smalling

Due le note stonate nella magica sera di ieri della Roma: gli infortuni di Gini Wijnaldum e di Chris Smalling. L'olandese è stato sostituito dopo appena 20 minuti di gioco per un problema al flessore della coscia sinistra, lo stesso accusato anche dal centrale inglese che mentre usciva dall'Olimpico ha provato, senza troppo successo, a rassicurare i tifosi sulle sue condizioni fisiche: "Come sto? Vediamo, così così. Speriamo”. Per domani sono previsti gli esami strumentali anche se entrambi sono in forte dubbio per la sfida in programma lunedì sera contro i nerazzurri di Gasperini.