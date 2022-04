Smalling: “E’ la partita più importante. Dobbiamo farcela per i nostri tifosi”

Le parole del difensore

Quali errori dovete evitare ? "Oggi dobbiamo pensare a giocare in casa davanti ai nostri tifosi. E' di gran lunga la partita più importante tra quelle giocate d recente. Dobbiamo vincere con lo stadio pineo. Non ci potrebbe essere motivazione più grande"

Il Bodo ha segnato alla Roma 10 gol, sei preoccupato? "No perché conta solo la partita di stasera. Siamo in svantaggio solo di un gol e la cosa più importante è vincere per passare il turno davanti ai nostri tifosi. In questi ultimi mesi stiamo giocando bene e stasera possiamo farcela".