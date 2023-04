Smalling a rischio anche per il Bayer. Totti stella alla Real Madrid City

Per la Roma è un momento decisivo, anche se la partita contro il Feyenoord continua a far parlare e sorridere l'ambiente romanista. Anche Walter Sabatini ne parla in maniera entusiastica e torna a raccontare il suo passato, il rammarico per non aver portato trofei nel suo periodo giallorosso. Così Ruud Gullit se la prende con il connazionale Arne Slot, tecnico del Feyenoord:"Se dici 'non mi interessa il calcio della Roma', lo stai insultando. È una cosa stupida, non si dovrebbe fare. Se guardate il curriculum di Mourinho, è incredibile quanti trofei abbia. Gioca un calcio diverso, ma vince". Il riferimento è ovviamente al video di Mourinho che urla verso lo stesso Slot.Per l'esterno degli olandesi Jahanbakhsh lo sbaglio è stato dello Special One: "Ho pensato che fosse davvero inutile. Anche quello che ha fatto Mourinho mi è sembrato superfluo. Hanno anche cercato di mettere pressione all'arbitro. Credevo che ogni giocata dubbia fosse a favore della Roma. Ho pensato che fosse una follia, ma da giocatore non si può fare molto". Ora la Roma se la vedrà col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che oggi ha battuto 2-0 il Lipsia alimentando le chance di Champions. Il tecnico spagnolo ha parlato anche del momento della stagione: "Vogliamo andare avanti sia in lega che in Europa. Dobbiamo giocare con tutta la nostra energia". L'ex centrocampista ha dovuto fare a meno di due titolarissimi come Wirtz e Tapsoba, entrambi infortunati. Infine rischia di avere conseguenze il postpartita di Roma-Juve femminile: la procura Figc ha avviato un'indagine per dei presunti "insulti e sputi"verso i bianconeri da parte di alcuni tifosi sugli spalti del Tre Fontane.