Slot: “Il ritiro ci dà tranquillità per la finale. Legame speciale coi tifosi”

Le parole dell'allenatore olandese: "Gli unici due obiettivi che avevamo erano riunire il pubblico alla squadra e far crescere i giocatori, creando così valore in campo"

''All'inizio della stagione sono stati formulati solo due obiettivi. Venivamo da una stagione in cui siamo arrivati quinti con una media, nella seconda parte, di 1,3 punti. Gli unici due obiettivi che avevamo erano riunire il pubblico alla squadra e far crescere i giocatori, creando così valore in campo. Dopotutto, il Feyenoord non ha venduto giocatori per cifre elevate per alcune stagioni. Ci siamo resi conto di essere cresciuti molto velocemente durante la stagione, e siamo diventati abbastanza bravi da fare cose incredibili. Penso che ci siamo riusciti e uno dei primi momenti in cui abbiamo avuto una sensazione concreta è stata la nostra vittoria sull'Atlético Madrid nell'amichevole pre-stagionale".