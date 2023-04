Slot: “Avremo 70mila tifosi contro di noi. La Roma sa che siamo un avversario serio”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato della sfida contro la Roma in programma giovedì. Queste le sue parole: "Nella partita in casa abbiamo sicuramente sperimentato la loro forza nell'ultima mezz'ora. Inoltre, sappiamo che lì avremo 70.000 persone contro di noi. D'altronde la Roma sa di trovare in noi un avversario serio". Il club di Rotterdam ieri ha battuto 3-0 il Cambuur e si avvicina alla vittoria del titolo. Tra tre giorni la squadra di Mourinho sarà chiamata a ribaltare l'1-0 della gara d'andata. José spera di recuperare Dybala dal 1'.