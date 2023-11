Slavia-Roma, debutto per Joao Costa: ecco chi è l’ennesimo esordiente di Mourinho

L'esterno classe 2005 è un altro dei giovani volti lanciati in prima squadra dallo Special One. Il giocatore ha appena rinnovato in giallorosso fino al 2026 e stasera ha scritto una pagina indimenticabile della sua carriera

Ancora un altro giovane in rampa di lancio. José Mourinho non perde occasione di regalare gioie ai suoi amati talenti. Questa volta ad esordire nel ko di Praga è João Costa. L'esterno brasiliano, naturalizzato portoghese, è un classe 2005 che con il passare tempo ha conquistato la fiducia dello Special One tanto da tenerlo, ormai, stabilmente in prima squadra. Stasera è arrivata la notte dei sogni, quella del debutto nel calcio dei grandi, tra i professionisti. João è stato presto "rubato" dalla Primavera di mister Guidi, con la quale aveva iniziato la stagione alla grande con un gol all'esordio contro la Fiorentina. Il classe 2005 è sbarcato nella Capitale nel 2021, prelevato dal Corinthians dietro indicazione di Marangon, fratello di Doni. Con le giovanili giallorosse, ha già conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa di categoria. Costa ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2026 e con lo Slavia ha dato il via, per davvero, alla sua avventura con la Roma.

