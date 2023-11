Slavia Praga-Roma, Zalewski ha smaltito l’influenza: è pronto per giocare dal 1′

Nicola Zalewski ieri aveva saltato la rifinitura a causa di un'influenza, ma ha deciso di partire con la squadra e non ha partecipato alla conferenza stampa. Al suo posto ha parlato Pagano. L'esterno polacco oggi ha smaltito la febbre ed è disponibile per giocare dal 1'. Mourinho potrebbe schierarlo sulla fascia sinistra per tenere El Shaarawy a riposo in vista del derby di domenica. Ieri lo Special One ha ritrovato anche Spinazzola che ha recuperato dal problema muscolare ma non è stato convocato per la sfida di questa sera con lo Slavia Praga. Il numero 37 tornerà contro la Lazio. Ancora in dubbio Pellegrini, mentre Smalling si rivedrà dopo la sosta o a dicembre.