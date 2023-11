Slavia Praga-Roma, arbitra il francese Letexier: prima volta con i giallorossi

La Uefa ha comunicato l'arbitro del match di domani tra Slavia Praga e Roma valido per la quarta giornata del gruppo H di Europa League. A dirigere la sfida sarà il francese François Letexier. Per lui sarà la prima volta in carriera che incontrerà sia i giallorossi che la formazione ceca. Ad affiancarlo come assistenti ci saranno i suoi connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo sarà Florent Batta. In sala Var, toccherà al norvegese Jon Eilif Skjervold, mentre l'Avar è il rumeno Paul Daniel Zaharia.