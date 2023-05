Siviglia-Roma: tutte le informazioni sui biglietti distribuiti dalla UEFA

Per i fortunati che sono riusciti ad acquistare un biglietto per finale di Europa League, arrivano le prime indicazioni per visualizzare il proprio ticket acquistato sul portale UEFA

A quattro giorni dalla finale di Europa League, gli account ufficiali della Roma informano i tifosi sulla distribuzione dei biglietti da parte della UEFA. Dopo un'attesa di una settimana, il club comunica che sono stati regolarmente distribuiti tutti i biglietti per il match del 31 maggio in programma alla Puskas Arena. La prima fase della vendita dava la possibilità di acquistare un codice, necessario alla successiva prenotazione del biglietto e all'assegnazione del posto nello stadio ungherese. Come riporta il comunicato ufficiale del club, per visualizzare il ticket e controllarne l'avvenuta ricezione si dovranno seguire i seguenti passaggi: