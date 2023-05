Siviglia-Roma, Totti è arrivato a Budapest: tifosi in delirio – VIDEO

Cori e urla per lui che si è fermato a firmare autografi tra folla. Francesco questa sera sarà in tribuna e sosterrà gli uomini di Mourinho

La Roma questa sera contro il Siviglia avrà un tifoso d'onore alla Puskas Arena. Nella giornata di oggi a Budapest è arrivato anche Francesco Totti che ha viaggiato con Rosella Sensi e Antonello Venditti. L'ex capitano giallorosso è stato il protagonista del Fan festival della Uefa. Ha giocato a calcetto e alcuni tifosi scherzando gli hanno chiesto di scaldarsi per la finale. Tanti i romanisti che lo hanno acclamato: cori e urla per lui che si è fermato a firmare autografi tra folla. Delirio nella città ungherese per il numero 10. Francesco questa sera sarà in tribuna e sosterrà gli uomini di Mourinho esattamente come l'anno scorso a Tirana nella finalissima di Conference League.