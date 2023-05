Siviglia-Roma, torna la vergogna dei bagarini: fino a 1000 euro a biglietto

Ambiti, ricercati e volatilizzati. I biglietti per Siviglia-Roma a Budapest sono durati il tempo di una previsione azzeccata di Cassano. Ieri pomeriggio, tra prelazione abbonati e vendita libera, ne sono stati venduti quasi 16 mila a fronte di 50 mila richieste. Tanti i tifosi che sono riusciti a ottenerlo e a piangere di gioia. Tanti altri si sono arresi dopo file virtuali durate anche due ore. E in fila c’erano anche i soliti bagarini nascosti. Lo dimostrano i tanti annunci che potete trovare già oggi su diversi siti di compravendita online. Compaiono, infatti, diverse “offerte” per uno o più biglietti (prenotati ed erogati oggi dall’Uefa) al prezzo medio di 400-500 euro ciascuno ma che arrivano anche a costare 1000 euro per i settori più ambiti. Una vergogna che purtroppo riguarda diversi eventi non solo legati al calcio e che ha privato diversi tifosi di comprare il biglietto al prezzo originale che oscilla tra le 40 e le 100. Diverse denunce social compaiono già in rete, ma le due società possono poco in questi casi visto che è permesso il cambio nominativo sul biglietto.