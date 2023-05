Siviglia-Roma non vale solo una coppa: ecco tutte le cifre della finale

Trovare qualcuno che, in questi giorni, non stia pensando alla finalissima di Europa League tra Siviglia e Roma, è un'impresa ardua. Tutti i tifosi stanno sognando di alzare al cielo la coppa della seconda competizione europea, ma vincere a Budapest non significherebbe solamente avere un trofeo in più in bacheca. Come riportato da calciomercato.com, è di 8,6 milioni il bottino d'incasso elargito dalla UEFA, sommando la già certa presenza in finale e l'eventuale vittoria al triplice fischio. Più in generale, l'Europa League può portare alle diverse compagine europee non più di 23 milioni di euro complessivi. A questi, bisognerà aggiungere i crediti provenienti dal cosiddetto market pool, ovvero una quota di 139 milioni che viene divisa tra le formazioni iscritte al torneo in base ad alcuni parametri specifici. Alla Roma, in questo caso, spetterebbero altri 4 milioni. Il Siviglia, invece, ne guadagnerà uno in più, arrivando a 5 milioni. Il vero premio però, in termini economici e in caso di successo alla Puskás Aréna, sarebbe l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League. In questa circostanza, entrerebbero nella casse del club vincitore non meno di 15,6 milioni. Se, invece, oltre al campo, bisognerebbe considerare la sfida economia tra le due sfidanti di Budapest, esse non sono molto lontane l'una dall'altra. Gli spagnoli, nel loro ultimo bilancio, hanno dichiarato 186,1 milioni di euro. I giallorossi, circa 191, 19 milioni. In entrambi i casi non si considerano le plusvalenze. Insomma, è sì una finale per portarsi a casa la grande e prestigiosa coppa dell'Europa League, ma essa vale anche tanto, tanto di più.