Siviglia-Roma, Mourinho carica chi è in campo e manda le riserve ad incitare i tifosi

Poco prima dell'inizio del secondo tempo supplementare José Mourinho ha raccolto tutti i giocatori in campo in gruppo e ha motivato i calciatori dopo 105 minuti strazianti. Ha voluto parlare solo con chi sta giocando, mentre ha mandato i calciatori che siedono in panchina ad incitare gli oltre 20mila romanisti presenti a Budapest. Il risultato è stato ovvio: i sostenitori giallorossi hanno alzato i decibel e anche allo stadio Olimpico i 55mila tifosi hanno apprezzato il gesto e hanno intonato dei cori per la Roma.