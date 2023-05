Siviglia-Roma, metro M gratis per possessori del biglietto. Fan zone aperta dalle 11

La Uefa tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha fornito nuove preziose informazioni per i tifosi che saranno a Budapest in occasione della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Per tutti i possessori del biglietto, le linee M1, M2, M3 e M4 della metropolitana oltre alla linea 1 del tram, saranno gratuite. Il consiglio infatti è di raggiungere la Puskas Arena a piedi o con mezzi pubblici visto che nei pressi dell'impianto non sarà possibile parcheggiare vetture private. Inoltre, per i tifosi della Roma la Fan Zone situata al City Park (Varosliget) sarà aperta dalle ore 11 del mattino.