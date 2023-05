Siviglia-Roma, maxischermi all’Olimpico: la Questura ha firmato l’ordinanza

L'anno scorso la fase di vendita era divisa in due: la prima di prelazione per gli abbonati e la seconda di vendita libera

Manca solo l'ufficialità per l'apertura dello stadio Olimpico in vista della finale tra la Roma e il Siviglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Questura ha appena firmato l’ordinanza che autorizza l’apertura dello stadio dopo la richiesta della Roma a Sport e Salute, che gestisce l’impianto e che è già al lavoro con i suoi esperti per preservare il manto erboso in vista della sfida di domenica 4 giugno contro lo Spezia. Tutte le precedenti ipotesi – piazza del Popolo, Circo Massimo, piazza San Giovanni – sono state scartate con il passare dei giorni perché ritenute dal Comune troppo impattanti sulla cittadinanza. L'anno scorso la fase di vendita era divisa in due: la prima di prelazione per gli abbonati e la seconda di vendita libera.