Siviglia-Roma, il fallo di mano è netto: la reazione dei telecronisti messicani

Non solo i tifosi romanisti sono rimasti increduli della decisione da parte di Taylor di non assegnare il rigore. Due commentatori di FoxSports raccontano, in diretta, l'abbaglio del fischietto inglese

Cè chi ha gridato allo scandalo e chi ancora non riesce a trattenere la rabbia per quanto avvenuto durante la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. La decisione, da parte dell'arbitro Taylor, riguardo il calcio di rigore non dato ai giallorossi per fallo di mano a dieci minuti dal triplice fischio dei tempi regolamentari, continua a far discutere. Dal Messico, infatti, una coppia di telecronisti dell'emittente Fox Sports, durante il commento della sfida, davanti all'episodio incriminato sono rimasti increduli della scelta dell'arbitro. "Io credo che sia rigore""non è costato è mano" le frasi che vengono ripetuta con più insistenza. La simpatica reazione ha fatto, rapidamente, il giro dei social, diventando virale. Insomma, non solo i tifosi della Roma si sono accorti del clamoroso abbaglio da parte del fischietto inglese.