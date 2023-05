Siviglia-Roma, arbitra Taylor: gli screzi con Mourinho e il precedente col Feyenoord

Tramite un comunicato, l'UEFA ha reso note la squadra arbitrale che dirigerà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Per l'atto conclusivo della competizione è stato scelto l'inglese Anthony Taylor, affiancato da Beswick e Nunn come assistenti. Il fischietto inglese ha già diretto la Roma in questa stagione nella sfida di ritorno contro il Feyenoord, conclusasi 4-1 in favore degli uomini di José Mourinho. Proprio il tecnico portoghese è stato protagonista nei suoi anni in Premier League di diversi screzi con il direttore di gara quarantaquattrenne, reo di non aver assegnato al Chelsea un rigore plateale contro il Southampton. Sempre Mou, durante una conferenza stampa alla vigilia di una gara con il Liverpool, aveva dichiarato: "É un ottimo arbitro ma sarà difficile per lui fare una buona partita, avrà molta pressione addosso”. Il tecnico era stato poi multato dalla Federcalcio inglese con un'ammenda di 50mila euro.