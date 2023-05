Siviglia-Roma, 7 giorni alla grande notte: locali sold out e incognita maxi-schermi

Una settimana alla partita internazionale più importante dai tempi di Roma-Liverpool. Giorni che nella capitale si vivono con un mix di ansia e voglia, passione e paura. Chi non va a Budapest resterà a sospirare nella capitale, ma stare da soli in una notte così è davvero duro. Lo dimostrano le migliaia di prenotazioni arrivate in queste ore a tutti i locali centrali e non della città e gli ordini triplicati per rifornimenti di birre, cibo e bibite varie. E' tutto sold-out, come l'Olimpico negli ultimi mesi. In attesa che il Comune sblocchi la questione maxi.-schermi ci sono varie opzioni sul tavolo, ma nessuna convince del tutto.La prima riguarda lo Stadio Olimpico come già accaduto lo scorso anno per la finale di Conference League. Il problema è la partita del 4 giugno con lo Spezia e il rischio che in caso di possibile invasione poi il campo diventi impraticabile. Il piano B è Circo Massimo, forse la meta preferita ma con due lati negativi: lo stesso giorno alla stessa ora a pochi metri (Terme di Caracalla) andrà in scena il concerto di Zucchero. Poi c'è il lato scaramantico visto che non andò bene proprio in occasione di Roma-Liverpool del 1984. Ultima location è San Giovanni, dove però i precedenti sono negativi e dove si creerebbero notevoli problemi di viabilità in un giorno feriale. Una decisione sarà presa entro il week end.