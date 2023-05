Siviglia, Rafa Mir e Nianzou in coro: “Con l’Europa League un rapporto speciale”

Prosegue l'attesa in casa Siviglia, in vista della finale di Europa League contro la Roma. Tempo di interviste alla Uefa per Rafa Mir e Nianzou, due dei possibili protagonisti della serata di mercoledì. Il primo a parlare è stato Mir, attaccante spagnolo, che ha sottolineato lo straordinario legame che lega la seconda competizione europea con il club biancorosso: "Abbiamo entusiasmo, voglia e fiducia in noi stessi. Andremo per ottenere il massimo. La chiave è l'unione nello spogliatoio, ho sempre difeso i miei compagni, la qualità c'è sempre stata e lo abbiamo dimostrato negli anni precedenti. Con l'Europa League abbiamo un feeling pazzesco, proveremo a regalare una gioia ai tifosi e festeggiare come meritano. La Roma è una grande rivale, hanno fatto un bel percorso per arrivare in finale, hanno grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà una finale combattuta, entrambe daranno tutto per vincere". Anche Nianzou, difensore francese, è dello stesso avviso. Tra il Siviglia e l'Europa League vige un feeling diverso: "Mi sento bene, sono disponibile e vediamo cosa succederà. È la mia prima finale della carriera, è qualcosa di meraviglioso. È stata una stagione dura, ma è bello essere in finale. Abbiamo l'Europa League nel sangue, ora dobbiamo vincere e prenderci la coppa. Per me la Roma è una squadra che si difende molto bene, Mourinho è un grande allenatore e dobbiamo stare attenti. La squadra è forte e i tifosi sono incredibili, abbiamo bisogno di loro".