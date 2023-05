Siviglia, Rafa Mir e Gomez: “L’Europa League deve tornare a casa a tutti i costi”

I calciatori del Siviglia hanno parlato dopo il ko col Real Madrid, puntando la Roma: "Daremo tutto, vogliamo coronare questa stagione difficile con un titolo"

Il Siviglia, come la Roma, arriva alla finale di Budapest con una sconfitta per 2-1. La squadra di Mendilibar ha perso in casa col Real Madrid, con un pensiero che inevitabilmente andava già all'appuntamento di mercoledì. Nel postpartita, ai canali ufficiali del club andaluso, hanno parlato alcuni dei protagonisti del match. Come Rafa Mir, autore del gol del momentaneo vantaggio: "Abbiamo lavorato molto bene durante i 90 minuti. È un peccato che i punti ci siano scivolati via, ma loro sono una grande squadra e, anche non volendolo, avevamo anche un po' la testa alla partita di mercoledì. I tifosi durante tutto l'anno sono stati spettacolari con noi, abbiamo avuto momenti difficili e loro sono sempre stati lì. Volevamo salutarci bene contro una grande squadra, ma non è stato possibile. Abbiamo dato il massimo anche con uno in meno, ma abbiamo dimostrato che la squadra è unita e che c'è fino alla fine. Penso che siamo arrivati ​​in finale con fiducia e voglia. La coppa deve tornare a casa qualunque cosa accada e lavoreremo al massimo per riuscirci".

Poi è toccato a Gonzalo Montiel:"Non è arrivato il risultato che ci aspettavamo, ma abbiamo lottato fino alla fine. Con uno in meno è stata un po' in salita, ma abbiamo continuato con la stessa linea di gioco. Su due giocate hanno segnato due gol. Sono giocatori molto bravi e hanno sfruttato le situazioni che hanno avuto. Domani dobbiamo cambiare 'chip' per la finale, ci alleneremo e resetteremo per affrontarla nel migliore dei modi. Lo diciamo alla gente, di essere tranquilli perché daremo tutto, punteremo al titolo e speriamo di poterlo ottenere".

Infine il Papu Gomez:"Non hanno creato molte occasioni, i gol sono stati due nostri errori. Abbiamo giocato una buona partita in cui abbiamo gareggiato alla pari, ma può succedere contro queste squadre, pensi di dominarle ma ti colpiscono un paio di volte e ti segnano. Personalmente sono contento perché il mister mi sta dando fiducia con i minuti, io cerco di ripagarlo con gli allenamenti e sono contento per questi minuti. Ora la finale, una grande opportunità per coronare un anno difficile con un titolo. È quello che vogliamo tutti e daremo tutto per riportala a casa".