Siviglia, Navas: “La Roma è molto forte. Mendilibar ha tirato fuori il meglio di noi”

Redazione

Jesus Navas, esterno e capitano del Siviglia, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Uefa a tre giorni dalla finale di Europa League contro la Roma in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Queste le sue parole:

Sulla finale contro la Roma. "Non vedo davvero l'ora di un'altra grande e meravigliosa opportunità. Affrontiamo un avversario molto difficile e sarà una partita molto combattuta. Ovviamente spero di vincere e sfruttare l'occasione. Ci siamo trasformati ed è incredibile come abbiamo fatto bene ogni partita. È una competizione che ci ha dato molto e la gioia che ci dà ogni volta che partecipiamo ci spinge ad andare il più lontano possibile".

Sul ritorno al Siviglia. "Tornare al Siviglia è stato molto speciale perché il supporto che sento è incredibile. Stavano aspettando che tornassi e non vedevo l'ora di continuare a fare cose importanti qui e vincere trofei. Da capitano sono riuscito a sollevare l'Europa League a Colonia. È stato meraviglioso. Sono tornato con la stessa energia e voglia di continuare a crescere, imparare e vincere. Voglio che il Siviglia cresca ancora di più e ora siamo in un'altra finale".

Sull'impatto avuta da Mendilibar. "Quello che José Luis ha fatto con noi è stato fondamentale. Ha tirato fuori il meglio da noi e quando guardi le squadre che abbiamo eliminato ci rende orgogliosi. Merita di stare con noi per molto tempo. È un allenatore che ci mette sempre sotto pressione e che ha quell'etica del lavoro per allenarsi duramente e ottenere il meglio da noi. Il suo arrivo ha coinciso con un'incredibile svolta nella nostra stagione e merita di essere in questa finale perché lavora così bene".

Sull'amore per il Siviglia. "Tifo per il Siviglia da quando ero bambino. Sono cresciuto qui e significa tutto per me. Mi godo ogni partita e ho una grande passione per questa maglia, questa è la cosa migliore. Devo tutto ai tifosi e alla società e ho l'umiltà di lottare per lo stemma e i colori della squadra, che mi hanno reso felice fin da giovanissimo".

Come passi il tuo tempo libero? "Ho vissuto in un piccolo villaggio e a volte può essere complicato quando tutti mi si avvicinano per strada. Approfitto quando posso. Ora che abbiamo tante partite è difficile, ma ho tutto il supporto dei tifosi e questo è motivo di grande orgoglio e felicità".