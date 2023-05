Siviglia, Mendilibar: “L’azione del gol della Roma è viziata da un fallo”

Le sue parole: "Poteva finire in qualsiasi modo. All’inizio a livello mentale i miei giocatori non si sentivano all’altezza ma abbiamo cambiato questa cosa"

Redazione

Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Europa League contro la Roma. Queste le sue parole:

MENDILIBAR IN CONFERENZA STAMPA

“Voglio ringraziare i miei giocatori, i miei tifosi, per averci sostenuti. Sono contento di essere qui, per la strada e per il club. Era un momento difficando sono arrivato e abbiamo ottenuto risultati eccezionali. Sono contento per tutto, è il più grande trofeo della carriera”.

Il momento cruciale della partita. “Quando abbiamo subito gol pensavamo che sarebbe stato molto complicato rimontare perché difendevano bene e potevano segnare in contropiede, ma abbiamo giocato molto bene pareggiando all’inizio del secondo tempo e questo ci ha dato la forza di vincere. Abbiamo passato la maggior parte del tempo nella loro metà campo, poi nei supplementari abbiamo sofferto ma ci siamo difesi bene. Abbiamo cercato di segnare un altro gol, poi siamo riusciti a vincere ai rigori”.

La Roma voleva ai rigori: vi eravate preparati? “Non proprio. Non sono d’accordo, se si provano i rigori in allenamento e poi li devi tirare davanti a 60mila persone è diverso. Non era il nostro obiettivo arrivare ai rigori, volevamo segnare il secondo e anche loro hanno avuto occasioni. Poteva finire in qualsiasi modo. All’inizio a livello mentale i miei giocatori non si sentivano all’altezza ma abbiamo cambiato questa cosa. Gli ho dato delle idee, ma poi sta a loro vincere la partita e non sai cosa può capitare. In tutti gli stadi in cui ho giocato avevo la fiducia di poter vincere, perché loro sono dei bravi giocatori.

Partita lunghissima. “A volte se ci sono sei minuti di recupero dopo la prima metà dei tempi supplementari non sempre aggiunge minuti di vero gioco, ma bisogna garantire sempre maggiore continuità”.

Sul rinnovo. “Dovreste chiedere alla società, abbiamo fatto un grandissimo sforzo, non so se rinnoveremo ma ora non ci sto pensando. Abbiamo fatto un grande lavoro ,facendo ciò che dovevamo. Voglio ringraziare la squadra e il club per avermi dato l’opportunità di allenare questi giocatori. Se ci sarà accordo bene altrimenti le nostre strade si separeranno”.

Cosa è successo durante il recupero? Mourinho ha detto che l’arbitro sembrava spagnolo… “Credo che l’arbitro fosse inglese. Di norma fanno giocare molto, hanno segnato un gol con l’azione viziata da un fallo, quindi possiamo dire tutti quello che pensiamo. Normale dire certe cose dopo aver perso”.