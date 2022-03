Silvestri: “Roma ha grande qualità. Con la nostra identità possiamo giocarcela”

Le parole del portiere: "In casa abbiamo fatto tutte ottime prestazioni. Di sicuro giocheremo cercando di portare a casa i tre punti"

Silvestri ha rilasciato una lunga intervista a Udinese Tv in cui ha parlato anche della sfida contro la Roma che andrà in scena alla Dacia Arena domenica alle 18. "La Roma è una squadra molto forte di altissima qualità. La vittoria con la Samp ci ha dato molta fiducia e quindi arriviamo alla gara di domenica in un ottimo momento. In casa, ad eccezione della partita contro il Napoli, abbiamo fatto tutte ottime prestazioni. Di sicuro giocheremo cercando di portare a casa i tre punti, dobbiamo mettere in campo la nostra identità" ha detto l'ex Verona. Il portiere ha anche fatto un bilancio del lavoro del nuovo allenatore Cioffi, succeduto a Gotti: "Abbiamo assimilato quello che il mister ci vuole trasmettere. Sicuramente siamo diversi rispetto a quando è arrivato, ci chiede di avere una identità precisa che è quella che abbiamo mostrato in campo nelle ultime partite". Sul finale di stagione: "Spero di raggiungere la salvezza il prima possibile prendendo subendo pochi gol".